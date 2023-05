Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात, सीएम बोले- हमारा मिशन शांति बहाल करना

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अब राज्य में हालात सामान्य होने लगे हैं। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के हालातों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा मिशन मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करना है।

मणिपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि समुदायों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी और ऐसा नहीं होना चाहिए, वह सरकार के साथ है, जब भी सरकार कुछ करने की कोशिश करती है, तो प्रतिरोध और स्वीकृति दोनों होगी। अब हमारा मिशन मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करना है।

#WATCH | Imphal..."Past is past, now our mission is to restore normalcy in the state of Manipur. There was no fight between the communities & there shouldn't be any, it is with the govt, whenever the govt tries to do something, both resistance and acceptance will be there...": CM… pic.twitter.com/WCV8J76G7s