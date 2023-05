इम्फाल, पीटीआई। एक लंबे समय बाद मणिपुर की स्थिति सामान्य लगने लगी है। दरअसल, रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू में ढील देने के बाद सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से निगरानी की गई, जिस दौरान वहां के लोगों का जनजीवन सामान्य स्थिति की ओर लौटता नजर आया।

दंगा प्रभावित चुराचांदपुर कस्बे में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकलकर भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान खरीदते हुए देखा गया। इसके बाद सुबह 10 बजे कर्फ्यू में ढील खत्म होते ही सेना और असम राइफल्स के जवानों को दोबारा कस्बे में फ्लैग मार्च करते हुए देखा गया।

#WATCH | People come out of their houses to buy essentials during the curfew was lifted for a few hours.

Around 28-30 people have lost their lives in the violence.#ManipurViolance pic.twitter.com/Y9etOUqFRw