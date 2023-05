इम्फाल, पीटीआई। हिंसा प्रभावित मणिपुर में जनजीवन कुछ हद तक सामान्य हो रहा है। सोमवार की सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने के बाद इंफाल में लोग दुकानों पर अपनी जरूरतों की चीजें खरीदते हुए देखा गया। इस बात की जानकारी अधिकारी की ओर से दी गई है।

अधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील देने के दौरान सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों ने कड़ी नजर रखी गई थी और साथ ही, सेना और असम राइफल्स के जवानों ने पिछले कुछ दिनों में जातीय हिंसा से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया।

मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने राज्य के दस पहाड़ी जिलों में बुधवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और इसमें लगभग 54 लोगों की जान चली गई। मैतेई मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं।

वहीं, आदिवासी नागा और कुकी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 23,000 लोगों को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से बचाया गया है और सैन्य छावनियों में ले जाया गया है।

#ManipurViolence | People come out of their houses to buy essentials in Imphal's Thangal Bazar area, during curfew relaxation hours.

According to Manipur Security Advisor Kuldeep Singh, 37 people have lost their lives in the violence. pic.twitter.com/lEhFbHWDwh— ANI (@ANI) May 8, 2023