नई दिल्ली, जागरण डेस्क। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में बहुसंख्यक मेइती समुदाय को शामिल किए जाने के विरोध के दौरान राज्य में हुई हिंसा के लिए समाज के दो वर्गों के बीच फैली गलतफहमी को जिम्मेदार ठहराया।

ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो द्वारा उन्होंने कहा कि समुदायों की शिकायतों को उनके और उनके प्रतिनिधियों के परामर्श से उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा।

My humble appeal to everyone in the State to cooperate with the Government in maintaining peace & harmony at this hour. pic.twitter.com/qViqbuflWr