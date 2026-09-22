मणिपुर में नगा किशोर की गोली मारकर हत्या, दो उग्रवादी गिरफ्तार

पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में सोमवार को उग्रवादियों ने नगा समुदाय के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि एनके विपेनबू सुबह लगभग 10:30 बजे एनकौ गांव से तामेई शहर की ओर अकेले जा रहा था तभी उस पर हमला किया गया। बाद में गांव के रास्ते पर उसका शव मिला।

इस बीच मणिपुर पहुंचने पर हवाईअड्डे से अगवा किए गए बंगाल के एक व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों ने बचा लिया। मोहम्मद वसीम अकरम को 19 सितंबर को इंफाल हवाईअड्डे से करीब 40 किलोमीटर दूर नारानसेना इलाके से बचाया गया। जिस वाहन से अकरम को अगवा कर ले जाया जा रहा था, उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह नहीं बताया कि अकरम का अपहरण कब किया गया, इसके पीछे क्या मकसद था। व