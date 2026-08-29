मणिपुर में आधी रात विधायक रंजन सिंह के घर बम धमाका, बाल-बाल बचा परिवार

डिजिटल डेस्क, इंफाल। शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे इंफाल वेस्ट के कोंथौजम मयाई लीकाई में मणिपुर के कोंथौजम से विधायक और राज्य सरकार के प्रवक्ता सपाम रंजन सिंह के घर पर बम विस्फोट हुआ। विधायक ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।

प्रवक्ता सिंह ने कहा कि तड़के एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिससे उनके घर में दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से कोई धमकी नहीं मिली थी और मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। यह घटना बेहद चिंताजनक है।

यह घटना अत्यधिक भीड़भाड़ वाले कोंथौजम मयाई लीकाई आवासीय क्षेत्र में हुई। घनी आबादी वाले इलाके में विस्फोटकों के इस्तेमाल से आम नागरिकों को होने वाले संभावित खतरे को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विधायक ने हमले के मकसद पर उठाए सवाल इस घटना की निंदा करते हुए, विधायक सिंह ने मणिपुर में बम हमलों और अन्य प्रकार की हिंसा के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों से मणिपुर को क्या मिल रहा है? इसका उद्देश्य क्या है?

बिना किसी कारण के बम हमले या किसी भी तरह की गुप्त हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना। इससे क्या हासिल होगा और इसका क्या मकसद है? विधायक ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का कोई रचनात्मक उद्देश्य नहीं है और यह आम निवासियों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने किया विधायक आवास का दौरा घटना के बाद, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने विधायक सिंह के घर का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। हमले की कड़ी निंदा करते हुए, मुख्यमंत्री ने इसे एक जनप्रतिनिधि के घर पर मूर्खतापूर्ण और बर्बर हमला करार दिया और कहा कि दोषियों को जल्द ही कानून के कटघरे में लाया जाएगा।