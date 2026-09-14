मणिपुर में उग्रवादी हमले में चार लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने की निंदा

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में उग्रवादियों के हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि तामेंगलोंग में तड़के करीब चार बजे गोलीबारी की गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इसके 12 घंटे बाद गोलीबारी की दूसरी घटना में भी दो लोगों की जान चली गई।

तामेंगलोंग और नोनी जिलों में उग्रवादियों ने हमला किया मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने इन हत्याओं पर दुख जताते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा कायरतापूर्ण कृत्य है। यह अस्वीकार्य है। ये हत्याएं ब्लैक डे को हुईं। राज्य में पिछली सदी के आखिरी दशक में कुकी-नागा संघर्ष के पीड़ितों की याद मणिपुर में कुकी समुदाय हर साल 13 सितंबर को ब्लैक डे मनाता है।

उग्रवादियों ने तड़के करीब चार बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के पास तामेंगलोंग जिले के टालेन कुकी गांव पर अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी में महिला की उनके घर में मौत हो गई। महिला की पहचान लिंगनई सिंगसिट के तौर पर हुई है। इस हमले में उनके पति सेनेइह सिंगसिट और उसका बेटा घायल हो गए।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की सुरक्षाबल गांव पहुंचे और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। पड़ोसी राज्य असम के सिलचर में अस्पताल ले जाते समय सेनेइह की मौत हो गई।कैमाई ग्राम प्राधिकरण ने हमले की निंदा करते हुए इसे वैमनस्य और विभाजन पैदा करने का जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया।