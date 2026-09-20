मणिपुर: कांगपोकपी में 7 ग्रामीणों की हिरासत के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, एनएच-2 जाम

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुरक्षाबलों द्वारा सात ग्रामीणों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे मोटबुंग और आसपास के इलाकों में शुरू हुआ प्रदर्शन आधी रात तक जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और सरकारी वाहनों पर पथराव किया।

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि खोलेन के सात ग्रामीणों को सुरक्षाबलों ने बिना कोई कारण बताए हिरासत में लिया। नगा बहुल चावांगकिंग गांव के पास स्थित खोलेन गांव पर हाल में सशस्त्र उपद्रवियों ने हमला किया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों के वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए भारी निर्माण उपकरणों का इस्तेमाल कर मोटबुंग में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (इंफाल से दीमापुर) के कुछ हिस्सों को भी खोद दिया। सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे।