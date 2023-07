Manipur Horror: भारत से लेकर रूस तक; युद्ध, उपद्रव और जातीय संघर्ष की भेंट चढ़ती हैं महिलाएं

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Women as tools in times of war and strife। इतिहास गवाह है कि युद्ध और हिंसक घटनाओं में महिलाओं और लड़कियों को साथ अत्याचार होता ही है। किसी भी क्षेत्र में जब हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उस क्षेत्र की महलाएं और लड़कियां खुद को ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। हिंसक घटनाओं में यौन हिंसा को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

इस बात की बानगी देती है मणिपुर की एक वायरल वीडियो, जिसे देखकर मानवता शर्मसार हो चुकी है। बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते ढाई महीनों से हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं के बीच बीते बुधवार मणिपुर की दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया है।

यूक्रेन की महिलाएं असुरक्षित

यह पहली वारदात नहीं है जब हिंसक घटनाओं के बीच महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध जारी है। इस जंग की वजह से यूक्रेन की महिलाओं की तकलीफें काफी बढ़ चुकी है।

वहीं, तालिबान शासित देश अफगानिस्तान में हर रोज लड़कियों और महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती है। आइए उन हिंसक घटनाओं पर एक नजर डालें जब-जब हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया।

मणिपुर हिंसा की चपेट में आईं दो महिलाएं

मणिपुर में लगभग तीन महीने से हिंसा जारी है। हाल ही में मणिपुर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया कि कुकी जनजातीय समुदाय की दो महिलाओं को बिना कपड़ों के रास्तों पर चलवाया गया। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि उनके साथ गैंगरेप भी हुआ। जानकारी के मुताबिक, एक महिला की उम्र 40 साल है तो दूसरी सिर्फ 21 साल की हैं। हिंसा के दौरान आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया था।

जानकारी के अनुसार, यह घटना 4 मई 2023 का है। लेकिन, यह वीडियो जुलाई में वायरल हुआ है। शर्मनाक घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम हुइरेम हेरोदास मेइतेई है, जो पेची अवांग लीकाई का रहने वाला है और उसकी उम्र 32 साल है।

यूक्रेन की महिलाओं को अपना हथियार बना रहे रूसी सैनिक

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन की महिलाएं काफी असुरक्षित महसूस कर रहीं हैं। पिछले कुछ दिनों पहले यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने रूस सैनिकों पर यूक्रेन में आकर यौन हिंसा को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओलेना जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिकों की पत्नियां उन्हें यूक्रेनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ओलेना जेलेंस्का ने आगे कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन की महिलाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंक ने आरोप लगाया था कि रूस के सैनिकों ने 10 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है।

जब बिलकिस बानो के साथ हुआ अत्याचार

गुजरात के गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना के बाद राज्य में दंगे भड़क उठे थे। इस दंगे की चपेट में एक 21 साल की युवती बिलकिस बानो आ गई। उस समय वो पांच महीने की गर्भवती थी। दंगाईयों ने बानो के साथ दुष्कर्म किया और उनके परिवार के सात सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसमें बानो की तीन साल की बेटी भी है। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अफगानिस्तान की महिलाओं पर हो रहा जुर्म

अफगानिस्तान में महिलाओं की बुरी स्थिति जगजाहिर है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया। इसके बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तालिबान शासन की सबसे ज्यादा मार अफगानिस्तान की महिलाएं ही झेल रहीं हैं।

अफगानिस्तान में छात्राओं की पढ़ाई पर पाबंदी है। महिलाओं को घर के बाहर आजादी से घूमने पर पाबंदी है। बिना बुर्का पहने वो घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े लोग हर रोज लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां तालिबान से जुड़े लोगों ने अफगानिस्तान में लड़कियों के साथ जबरन शादी की और उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं।