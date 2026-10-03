जनगणना से पहले NRC लागू करने की मांग पर मणिपुर सरकार गंभीर, कहा- हरसंभव प्रयास जारी

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर सरकार ने शनिवार को कहा कि वह राज्य में जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कराने की नागरिक समाज समूह की मांग को लेकर गंभीर है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब कैंपेन फार जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन (जेएफडी) एनआरसी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और राज्य की भाजपा सरकार से केंद्र के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहा है।