मणिपुर में घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए चार लोगों के शव बरामद

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए नगा समुदाय के चार लोगों के शव शुक्रवार को बरामद कर लिए गए।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह मकुई अशांग और थानांबा गांवों के बीच हथियारबंद हमलावरों ने वाहन पर हमला किया था। इस हमले में एक प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य समेत चार लोगों की मौत हो गई थी।

इस बीच हमले में बचे गाइकामांग रिंगकांगमाई का कहना है कि हमलावरों ने छलावरण (कैमोफ्लाज) वाली वर्दी पहनी हुई थी। कैमोफ्लाज वर्दी आस-पास के वातावरण में डिपने में मदद करती है। गाइकामांग को बाएं हाथ में गोली लगने के बाद सेनापति ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गाइकामांग ने पत्रकारों को बताया, हम सेनापति ज़िले जा रहे थे, तभी उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हमारे चार साथी मौके पर ही मारे गए जबकि हममें से दो लोग बच गए। मेरे हाथ में गोली लगी, लेकिन मैं गाड़ी से कूदकर झाड़ियों में छिपने के लिए भागा। हमलावरों ने छलावरण वाली वर्दी पहनी हुई थी। उनकी राइफलों के ऊपरी हिस्से पर लाल रिबन बंधे थे, जिनसे वे लगातार गोलीबारी कर रहे थे।