मणिपुर के 31 विधायकों ने म्यांमार सीमा पर बाड़ के काम में तेजी लाने की मांग की, गृह मंत्री शाह को भेजा ज्ञापन

मणिपुर के 31 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारत-म्यांमार सीमा पर चल रहे बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है ताकि सीमा पार से उग्रवादियों और अराजक तत्वों की आवाजाही को रोका जा सके। ऐसे तत्व राज्य में अशांति फैला रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में म्यांमार के साथ लगती करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा बिना बाड़ वाली है।

मणिपुर के 31 विधायकों ने म्यांमार सीमा पर बाड़ के काम में तेजी लाने की मांग की (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

HighLights मणिपुर के 31 विधायकों ने म्यांमार सीमा पर बाड़ के काम में तेजी लाने की मांग की। गृह मंत्री शाह को ज्ञापन भेजा, कहा- सीमा पार से उग्रवादियों की आवाजाही रोकनी जरूरी मणिपुर पुलिस ने अपनी कमांडो वर्दी का दुरुपयोग करने वाले लोगों को चेताया।

इंफाल, एएनआई। मणिपुर के 31 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारत-म्यांमार सीमा पर चल रहे बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है ताकि सीमा पार से उग्रवादियों और अराजक तत्वों की आवाजाही को रोका जा सके। ऐसे तत्व राज्य में अशांति फैला रहे हैं। गृह मंत्री शाह को ज्ञापन भेजा मणिपुर में म्यांमार के साथ लगती करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा बिना बाड़ वाली है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में शांति बहाली के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। साथ ही कहा गया कि पांच जुलाई, 2023 को चूड़चंदपुर में आयोजित शांति मार्च के दौरान आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के सार्वजनिक प्रदर्शन की भी व्यापक जांच की जानी चाहिए। मणिपुर पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी उधर, मणिपुर पुलिस ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि वह उसकी काली कमांडो वर्दी का दुरुपयोग बंद करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दिनों सशस्त्र दंगाइयों ने अविश्वास पैदा करने के लिए पुलिस की काली कमांडो वाली पोशाक पहनी थी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जगह सूचना प्रसारित की गई है कि काले रंग की मणिपुर पुलिस कमांडो वर्दी का दुरुपयोग न हो। पुलिस का यह कदम इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो के बाद सामने आया है जिसमें कुछ सशस्त्र हमलावरों को काली वर्दी पहने देखा गया था, जोकि तीन मई से राज्य में शुरू हुई हिंसा के दौरान चुराई गई प्रतीत होती है। हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की हुई मौत मणिपुर में मैती व कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में सुरक्षा बलों को उन 19 पुलिस स्टेशनों क्षेत्रों में काम करना मुश्किल हो रहा है, जिन्हें अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। सुरक्षा बल वहां झूठे आरोपों से बचने के लिए अपनी ड्यूटी के दौरान अपने साथ एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी की मांग कर रहे हैं।

Edited By: Mohd Faisal