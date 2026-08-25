बीमारी का बहाना बनाकर गर्लफ्रेंड से मिल रहा था कैदी, अस्पताल में सरप्राइज रेड से खुला राज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के मांड्या जिला अस्पताल में फर्जी बीमारी का बहाना बनाकर भर्ती हुए एक विचाराधीन कैदी की अय्याशी का भंडाफोड़ हुआ है।

कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के औचक निरीक्षण में यह बात सामने आई है कि कैदी बिना किसी गंभीर बीमारी के भी अस्पताल के एक अनधिकृत स्पेशल वार्ड में भर्ती था और वहां उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने आती थी।

फर्जी बीमारी और VIP ट्रीटमेंट आरोपी कैदी मोहम्मद हुसैन को श्रीरंगपट्टनम तालुक के भूमि रिकॉर्ड कार्यालय में फर्जी सरकारी रिकॉर्ड बनाने और अनियमितताओं के आरोप में 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 3 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जेल के मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की टीम ने जब सोमवार शाम को अस्पताल का दौरा किया, तब पता चला कि अदालत की बिना किसी अनुमति के उसे स्पेशल वार्ड में रखा गया था, लेकिन उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी।

गर्लफ्रेंड से कर रहा था मुलाकात जानकारी के अनुसार, अस्पताल में रहने के दौरान हुसैन को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थीं और वह वहां अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलता था। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।