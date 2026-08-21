विशाखापत्तनम में शुरू होगी ब्रिक्स खेल और युवा मामलों के मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक, मनसुख मांडविया करेंगे अध्यक्षता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मांडविया शनिवार से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली ब्रिक्स खेल और युवा मामलों के मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां अंतिम दिन खेलों के निर्माण और स्वदेशी विधाओं पर केंद्रित एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया जाएगा।

इस बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल युवा मामलों और खेलों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भाग लेंगे। इन देशों के खेल मंत्री होंगे शामिल खेल मंत्रालय ने कहा कि खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे जिसके बाद संयुक्त घोषणापत्र जारी किया जाएगा।