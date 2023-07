केरल के विझिंजम में कुएं के अंदर फंसा 55 वर्षीय व्यक्ति, बाहर निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। विझिंजम के नजदीक एक कुएं की मरम्मत के दौरान मिट्टी धंसने की वजह से उसमें एक 55 वर्षीय व्यक्ति फंस गया। हालांकि, उसको बचाने के लिए तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उन्हें सुबह साढ़े नौ बजे घटना की जानकारी मिली। तमिलनाडु के मूल निवासी महाराजन पिछले कुछ वर्षों से जिले में रह रहे थे और मुक्कोला स्थित एक कुएं के भीतर छल्ले लगा रहे थे, तभी अचानक मिट्टी दरकने की वजह से वह उसमें फंस गए।

#WATCH | Kerala | Operation underway to rescue a 55-year-old man, Maharajan who is trapped inside a well near Vizhinjam in Thiruvananthapuram district. He was engaged in fixing rings inside the well and got trapped when the lower part of the rings broke and soil fell on him. pic.twitter.com/Bqs5DILWMC