अमेजन से ऑर्डर करने वालों हो जाओ सावधान! 90 हजार रुपये का मंगवाया कैमरा लैंस, पैकेज में निकला क्विनोआ बीज

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। इंटरनेट पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, जिसमें देखा गया है कि लोगों को ऑर्डर किए गए सामान के विपरित कुछ और ही मिल जाता है। जैसे महंगे फोन के बजाय विम बार की टिकिया, गैजेट के बजाय सब्जियां और कैमरा लैंस की जगह चिया सीड्स के पैकेट। जी हां, ऐसा ही एक ऑनलाइन हादसा अरुण कुमार मेहर के साथ हुआ है।

दरअसल, अरुण ने अमेजन से 90 हजार रुपये का कैमरा लेंस ऑर्डर किया था, जिसके बदले उसे चिया सीड्स का एक पैकेट मिला। अरुण ने ट्विटर पर अमेजन इंडिया को टैग करते हुए लिखा, ' 90 हजार रुपये के कैमरा लेंस के बदले चिया सीड्स का एक पैकेट मिला!यह अमेजन इंडिया और अप्पारियो रिटेल का बहुत बड़ा घोटाला है। लेंस बॉक्स भी खुला हुआ था। इस मामले को इसे जल्द से जल्द सुलझाएं नहीं तो पैसे वापस कर दें।'

Ordered a 90K INR Camera lens from Amazon, they have sent a lens box with a packet of quinoa seeds inside instead of the lens. Big scam by @amazonIN and Appario Retail. The lens box was also opened. Solve it asap. pic.twitter.com/oED7DG18mn