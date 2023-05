Man Ki Baat: वीर सावरकर, जल संरक्षण समेत इन मुद्दों पर की पीएम मोदी ने चर्चा, पढ़ें 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Man Ki Baat 101th Episode: पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 101वें एपिसोड पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने अपने 101वें एपिसोड में कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने वीर सावरकर से लेकर संत कबीरदास और जल संरक्षण जैसे मुद्दों को देशवासियों के सामने रखा। आइये जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें।

#WATCH | "Veer Savarkar's personality was one of strength and magnanimity. His fearless and self-respecting nature could not tolerate the mindset of slavery": PM Modi during Mann ki Baat pic.twitter.com/zcUN71AUVg