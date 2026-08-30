कर्नाटक में सरेराह कत्लेआम: हुबली में दिनदहाड़े पीछा कर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, खौफनाक वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, हुबली। कर्नाटक के हुबली में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक युवक का पीछा कर तेज धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पीड़ित सड़क पर पड़ा है और दो हमलावर उस पर हमला कर रहे हैं।

मृतक की पहचान दादापीर उदयाकर के रूप में हुई है। वे 33 वर्ष के थे और नेकर नगर, हुबली के मूल निवासी थे। पिछले आठ साल से वे पत्नी और बच्चों के साथ कल्घटगी तालुक के बोगेनगरकोप्पा में रहकर खेती कर रहे थे।

चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने दादापीर का कई सौ मीटर तक पीछा किया। सामने से आ रहे दोपहिया वाहन से टकराकर वे गिर गए, जिसके बाद हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। हुबली-धारवाड़ पुलिस आयुक्त एन. शशिकुमार ने बताया कि घटना दोपहर करीब एक बजे विद्यानगर के सिद्धेश्वर पार्क इलाके में हुई। दो लोगों ने तेज हथियारों से हमला किया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।