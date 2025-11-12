Language
    Video: बेंगलुरु मेट्रो पिलर के अंदर कैमरे में कैद हुई युवक की अजीब हरकत, सुरक्षा पर उठे सवाल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:00 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के जलाहल्ली क्रॉस का एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स मेट्रो पिलर के अंदर आराम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने हैरानी जताई कि वह इतनी छोटी जगह में कैसे पहुंचा। इस घटना ने शहर में बेघर होने और आश्रय की कमी के मुद्दे को भी उजागर किया है।

    Hero Image

    मेट्रो पिलर के अंदर आराम करते नजर आया युवक। स्क्रीनग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। जिसमें एक शख्स खोखले फ्लाईओवर पिलर के अंदर आराम करता नजर आ रहा है। ये वीडियो बेंगलुरु के जलाहल्ली क्रॉसिंग का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं जो इस शख्स को हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं।

    वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेट्रो पिलर के अंदर एक संकरी जगह में शख्स आराम फरमा रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही सैकड़ों यूजर्स की प्रतिक्रिया आने लगी। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि वह इतनी छोटी जगह में पहुंचा कैसे?

    मेट्रो पिलर के अंदर आराम करते नजर आया युवक

    मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार वह काफी देर से वहां आराम कर रहा था, और बाहर बढ़ती भीड़ से अनजान था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ यूजर्स ने शहर में बेघर होने और पर्याप्त आश्रय की कमी के मुद्दे पर जोर दिया, जबकि अन्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या यह जानबूझकर किया गया स्टंट था?

    सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

    एक यूजर ने लिखा, 'सच में, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर उस आदमी को मदद की जरूरत है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर यह महज एक स्टंट है, तो उसे सबक सिखाने की जरूरत है।'