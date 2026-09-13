तमिलनाडु: काम के विवाद में नारियल तोड़ने वाले पर दरांती से हमला, कटा हाथ लेकर अस्पताल पहुंचा युवक

पीटीआई, धरापुरम। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के धरापुरम के पास सरकारी अस्पताल के कर्मचारी उस समय हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अपना कटा हुआ हाथ लेकर अस्पताल पहुंचा।

बताया जा रहा है कि विवाद के बाद दरांती से किए गए हमले में उसका हाथ कटकर अलग हो गया था।

पीड़ित की पहचान 32 वर्षीय मुनियांडी के तौर पर हुई है। वह नारियल तोड़ने का काम करते हैं।पुलिस ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को धारापुरम के पास काम को लेकर हुए विवाद के बाद रंजीत नाम के एक अन्य श्रमिक ने मुनियांडी पर दरांती से बेरहमी से हमला किया गया, जिसमें मुनियांडी का हाथ कट गया।

दर्द से तड़पने के बावजूद मुनियांडी ने अपना कटा हाथ प्लास्टिक की थैली में रखा और प्राइवेट एंबुलेंस से धारापुरम सरकारी अस्पताल पहुंचा। हालांकि, धारापुरम अस्पताल में कटे हुए हाथ को जोड़ने के लिए जरूरी सर्जिकल सुविधाएं न होने के कारण, डाक्टरों ने कटे हुए हाथ को आइस बाक्स में रखा और बेहतर इलाज के लिए उसे तुरंत कोयंबटूर सरकारी अस्पताल भेज दिया।