बंगाल में मूकबधिर लड़की से बार-बार दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, घटना के बाद इलाके में तनाव

    By Abhishek Pratap Singh Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक व्यक्ति को एक मूक-बधिर नाबालिग लड़की को खाने का लालच देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार शाम को जीवनतला थाना क्षेत्र के घुटियारी शरीफ में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपित की पहचान कौसर शेख के तौर पर हुई है, जो उसी इलाके का रहने वाला है और पेशे से वैन चालक है।

    पीड़िता मूक-बधिर नाबालिग उसी इलाके की रहने वाली है। बताया गया कि यह घटना तब हुई जब पीडि़ता घर पर अकेली थी और उसके परिवार वाले सुबह काम पर चले गए थे। आरोप है कि सुबह के समय पीड़िता के अकेले होने का फायदा उठाकर, वह अक्सर नाबालिग को खाने का लालच देकर कथित तौर पर दुष्कर्म करता था। हालांकि, मूक-बधिर नाबालिग अपनी आपबीती किसी को नहीं बता सकी।

    खून से लथपथ मिले नाबालिक के नाखून

    शुक्रवार को शेख फिर से नाबालिग के घर आया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर, परिवार वालों ने नाबालिग को खून से लथपथ देखा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां पीड़िता के परिवार को पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की गई है। बाद में, पता चला कि इस घटना के पीछे शेख का हाथ था।

    गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपित पर किया हमला

    इस घटना से गुस्साए गांववालों ने शनिवार सुबह आरोपित वैन चालक को सड़क पर देखकर उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साई भीड़ को समझा-बुझाकर शांत कराया। साथ ही आरोपित वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया।

    बारुईपुर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस बीच, पीडि़ता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार ने स्थानीय थाने में आरोपित के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इस घटना से इलाके में तनाव है।

