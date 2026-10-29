'बंगाल सरकार चाहे तो सीबीआई को सौंप दे आई-पैक छापेमारी मामला', ममता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखी दलील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल की की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य में अब नई सरकार है और वह चाहे तो राजनीतिक परामर्श फर्म आइ-पैक के कोलकाता स्थित कार्यालय में ईडी की छापेमारी में कथित बाधा पहुंचाने की जांच सीबीआई को सौंप सकती है।

वहीं, ईडी ने शीर्ष अदालत से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आदेश देने का आग्रह किया ताकि किसी भी पक्ष की ओर से दुर्भावना के आरोप न लगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आठ जनवरी को आइ-पैक कार्यालय में तलाशी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने बाधा पहुंचाई थी। ममता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आइ-पैक मामले में छापेमारी हुई थी।