ममता गुट की तृणमूल ने 90 लाख खर्च के लिए स्पेशल ऑफिसर से मांगी धनराशि, पार्टी के तीन खाते हैं फ्रीज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बैंक खाते फ्रीज होने के बाद वित्तीय संकट से जूझ रही ममता गुट की तृणमूल ने जून और जुलाई में कार्यालय संचालन के लिए करीब 90 लाख रुपये मांगे हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के तहत पार्टी ने अदालत द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर एवं पूर्व न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को पत्र भेजकर धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है।

ईडी ने तृणमूल के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया है

ईडी ने तृणमूल के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया है। इनमें करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जाते हैं। पार्टी का कहना है कि इससे दैनिक खर्च, प्रशासनिक कामकाज और कर्मचारियों के वेतन में परेशानी हो रही है।