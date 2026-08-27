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ममता गुट की तृणमूल ने 90 लाख खर्च के लिए स्पेशल ऑफिसर से मांगी धनराशि, पार्टी के तीन खाते हैं फ्रीज

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:39 AM (IST)

बैंक खाते फ्रीज होने के बाद वित्तीय संकट से जूझ रही ममता गुट की तृणमूल ने जून और जुलाई में कार्यालय संचालन के लिए करीब 90 लाख रुपये मांगे हैं।

ममता गुट की तृणमूल ने 90 लाख खर्च के लिए स्पेशल ऑफिसर से मांगी धनराशि

ममता गुट की तृणमूल ने 90 लाख खर्च के लिए स्पेशल ऑफिसर से मांगी धनराशि

HighLights

  1. केंद्रीय एजेंसी ईडी की ₹440 करोड़ के पार्टी फंड पर पैनी नजर

  2. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस तालुकदार के पास पहुंचे चेक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बैंक खाते फ्रीज होने के बाद वित्तीय संकट से जूझ रही ममता गुट की तृणमूल ने जून और जुलाई में कार्यालय संचालन के लिए करीब 90 लाख रुपये मांगे हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के तहत पार्टी ने अदालत द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर एवं पूर्व न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को पत्र भेजकर धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है।

ईडी ने तृणमूल के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया है

ईडी ने तृणमूल के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया है। इनमें करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जाते हैं। पार्टी का कहना है कि इससे दैनिक खर्च, प्रशासनिक कामकाज और कर्मचारियों के वेतन में परेशानी हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 215 कर्मचारियों का वेतन बकाया होने की बात कही थी।

केंद्र ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि तृणमूल के पास करीब 164 करोड़ रुपये अभी उपलब्ध हैं। हाई कोर्ट ने एक अलग मामले में फ्रीज खाते से निर्धारित शर्तों पर सीमित धन इस्तेमाल की अनुमति दी थी और इसके लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया था।