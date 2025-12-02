Language
    SIR पर ममता बनर्जी की कड़ी नजर, निगरानी के लिए गठित की टीम

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निगरानी के लिए 10 पर्यवेक्षकों की टीम गठित की है। उन्होंने SIR के कारण ह ...और पढ़ें

    ममता बनर्जी ने बनाई पर्यवेक्षकों की टीम। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में जैसे-जैसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इसके प्रति विरोध तेज होता जा रहा है।

    ममता ने मंगलवार को SIR पर निगरानी को 10 पर्यवेक्षकों की सरकारी टीम का गठन कर दिया है, जो जिलों में जाकर SIR संबंधी कार्यों का मुआयना करेगी। बता दें कि आयोग ने बंगाल में SIR के कामकाज पर निगरानी के लिए 13 पर्यवेक्षकों की विशेष टीम गठित की है।

    ममता बनर्जी ने बनाई पर्यवेक्षकों की टीम

    साथ ही मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कथित तौर पर SIR के कारण जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनके परिवार को दो-दो लाख रुपये देने की भी घोषणा कर दी है। इसी तरह कथित तौर पर SIR के कारण जो लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं, उन्हें एक-एक लाख रुपये दिए जाने की भी बात कही है।

    ममता का दावा है कि इनमें तीन बूथ स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं, जो काम के अत्यधिक दबाव के कारण बीमार पड़े हैं। कट सकते है 43 लाख लोगों के नाम : चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में अब तक SIR में 43 लाख 30 हजार मतदाताओं के नाम कटने का हिसाब मिला है।

    मृतकों के परिवारों को मुआवजा

    यह गणना बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनमें से 21 लाख 45 हजार की मृत्यु हो चुकी है। पांच लाख 53 हजार मतदाताओं का पता नहीं चल सका है। 15 लाख 13 हजार स्थानांतरित हो चुके हैं। 98 हजार 600 फर्जी हैं।

    आरोप है कि उनके नाम कई जगहों पर मतदाता सूची में हैं। आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा। इसके अलावा बंगाल के जिन 2208 बूथों पर 100 प्रतिशत गणना फार्म वापस आ गए हैं, आयोग ने उन्हें जांच के दायरे में रखा है।

    भारी संख्या में सड़क किनारे मिले वोटर आइ कार्डनदिया जिले के नवद्वीप में मंगलवार को अस्पताल रोड के पास एक स्थान से बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आइ कार्ड बरामद हुए। नवद्वीप पुलिस ने कार्ड जब्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी।