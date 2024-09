दुश्मन की अब खैर नहीं! भारतीय नौसेना ने उतारे दो जहाज; समुद्र में बिछाएंगे बारूदी सुरंगें

यह आयोजन दक्षिणी नौसैनिक कमांड के कमांडिंग इन चीफ फ्लैग अफसर वाइस एडमिरल वी.श्रीनिवास की उपस्थिति में किया गया है। छिछले जलक्षेत्र में भी अपने लक्ष्य को अंजाम के लिए तैयार की गई। इन पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू) के स्वदेशी व घातक अत्याधुनिक जहाजों में वाटर सेंसर लगे हैं जो पानी में भी पूरी सक्रियता से काम करते हैं।

Malpe and Mulki, 4th & 5th fifth ships of the Eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft project, being built by Cochin Shipyard Ltd, for the Indian Navy, were launched on 9 Sep 24 at CSL, Kochi.