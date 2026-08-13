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    'मुझे अछूत होने का अहसास कराया', राज्यसभा में खरगे ने बयां किया दर्द; नड्डा ने जताया दुख

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:08 PM (IST)

    मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में हल्द्वानी जनसभा के बाद मंच शुद्धिकरण पर पीड़ा व्यक्त की, कहा उन्हें अछूत जैसा महसूस कराया गया। ...और पढ़ें

    खरगे ने हलद्वानी में हुई घटना के बारे में राज्यसभा में बताया (फोटो-पीटीआई)

    खरगे ने हलद्वानी में हुई घटना के बारे में राज्यसभा में बताया (फोटो-पीटीआई)

    HighLights

    1. खरगे ने हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण पर राज्यसभा में पीड़ा बताई।

    2. उन्हें अछूत जैसा महसूस कराने का आरोप भाजपा पर लगाया।

    3. जेपी नड्डा ने घटना पर दुख जताते हुए जांच का आश्वासन दिया।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बीते दिनों हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद मंच शुद्धिकरण का मुद्दा गुरुवार को राज्य सभा में भी गूंजा।

    नेता प्रतिपक्ष खरगे ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे साथ अछूत जैसा बर्ताव किया गया। उन्होंने इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया, लेकिन नेता सदन जेपी नड्डा ने तुरंत ही इसका जवाब दिया।

    घटना पर दुख जताने के साथ ही नड्डा ने स्पष्ट किया कि भाजपा ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और इस मामले की जांच कराई जाएगी।

    'मुझे अछूत होने का अहसास कराया'

    मानसून सत्र के अंतिम दिन मंत्रियों द्वारा प्रपत्र पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खरगे खड़े हुए। उन्होंने कहा, 'आठ अगस्त को मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया।'

    खरगे ने आगे बताया, 'वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया। मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को उठाया, लेकिन मेरे भाषण के बाद भाजपा के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां हवन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अछूत होने का अहसास कराया गया और मेरा अपमान किया गया।'

    इस पर केंद्रीय मंत्री व नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा- 'नेता विपक्ष ने जो कहा, वह वाकई दुखद है। यह न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। भाजपा ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। यह हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए अफसोस की बात है। हम इसकी जांच करेंगे।

    इसके बाद भी जब खरगे ने भाजपा पर फिर आरोप लगया तो नड्डा ने दोबारा कहा- मैं विश्वास दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ, उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है।

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    नड्डा ने कहा, 'मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे।' सभापति डॉ. सीपी राधाकृष्णन ने भी इस मामले की जांच और कार्रवाई की जरूरत बताई।

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