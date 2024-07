खरगे ने केंद्र पर लगाया रेलवे को कमजोर करने का आरोप, कहा- विभाग को समय पर नहीं मिल रहा पैसा

एएनआई, बेंगलुरु। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हालिया ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर रेलवे और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेलवे एक कमजोर विभाग है, इसलिए लगातार हादसे हो रहे हैं। खरगे ने हादसे के लिए रेलवे में रिक्त पड़े पदों को भी बड़ी वजह बताते हुए कहा कि तकनीकी पद नहीं भरे गए तो स्वाभाविक रूप से रेलवे कमजोर हो जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'रेलवे हादसे इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे विभाग कमजोर हो गया है। रेलवे विभाग में लाखों पद खाली हैं। यदि महत्वपूर्ण तकनीकी पद नहीं भरे गए तो रेलवे स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगी।'

