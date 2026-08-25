Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कौन है विनोशा रवि, जिन्हें मंत्री एस. कीर्तना समझकर किया गया ट्रोल? जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:45 PM (IST)

मलेशिया में रहने वाली विनोशा रवि का एक निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे गलती से तमिलनाडु की मंत्री एस. कीर्तना का बताकर उन्हें ट्रोल किया गया।

मंत्री कीर्तना की गलत पहचान पर विवाद

मंत्री कीर्तना की गलत पहचान पर विवाद

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। एक महिला की रोजमर्रा की जिंदगी का एक निजी वीडियो अचानक सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया।

मलेशिया में रहने वाली विनोशा रवि का एक छोटी काली ड्रेस में वीडियो वायरल हुआ, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने तमिलनाडु की उद्योग मंत्री एस. कीर्तना का समझकर शेयर करना शुरू कर दिया।

भद्दे कमेंट्स और ऑनलाइन ट्रोलिंग

इस गलत पहचान के बाद विनोशा रवि को भद्दे कमेंट्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ा। विनोशा ने बताया कि जब एक दोस्त ने उन्हें यह वीडियो भेजा, तो पहले उन्होंने इसे मजाक समझा।

लेकिन बाद में यह मामला गंभीर हो गया, जिससे वह मानसिक तनाव और डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने खुलासा किया कि यह वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया था, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसे रिकॉर्ड करके दलत दावे के साथ ऑनलाइन डाल दिया था।

मंत्री ने मांगी माफी

विवाद बढ़ता देख तमिलनाडु की मंत्री एस. कीर्तना ने स्पष्ट किया कि वीडियो में दिख रही महिला वह नहीं हैं। शक्त-सूरत में थोड़ी समानता के कारण इस विवाद में घसीटे जाने पर उन्होंने विनोशा रवि से माफी भी मांगी।

कीर्तना ने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कपड़ो के आधार पर महिलाओं को जज करना पिछड़ी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा, अगर वह मैं भी होती, तो इससे क्या फर्क पड़ता।

पुलिस में शिकायत और विनोशा का संदेश

ऑनलाइन बदसलूकी और धमकियों के बाद विनोशा रवि ने मलेशियाई पुलिस से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। विनोशा ने कहा कि इस घटना ने उन्हें डरा दिया है और अब उन्हें बाहर निकलने व काम पर जाने में भी डर लगता है।

तमाम ट्रोल्स का डटकर सामना करते हुए विनोशा ने साफ किया कि वह दूसरों के हमले के कारण अपने कपड़े पहनने का अंदाज़ नहीं बदलेंगी।

उन्होंने लोगों से अपील की कि व्यूज पाने के चक्कर में किसी की जिंदगी प्रभावित न करें और महिलाओं के पहनावे पर उपदेश देना बंद करें। 