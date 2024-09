हिरासत में लिए गए रजनीकांत की फिल्म में विलन बने विनायकन, एयरपोर्ट पर शर्टलेस होकर किया हंगामा; देखें वीडियो वायरल

Reel life Villain #Vinayakan was detained by Police at RGIA #Airport in #Hyderabad for misbehaving with gate staff in a drunken state.

The 'Jailer' fame Malayalam actor Vinayakan was detained by the #RGIA Police on Saturday for allegedly misbehaving with the airport officials… pic.twitter.com/ODl1TAhiTb— Surya Reddy (@jsuryareddy) September 7, 2024

शराब के नशे में था एक्टर

उसके खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर बलाराजू ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा, 'एक्टर शराब के नशे में था और उसने काफी अशांति पैदा की। उसके खिलाफ तदनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है।"