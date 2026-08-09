क्या भारत फिर ऑपरेशन सिंदूर को दे सकता है अंजाम, मक्का रक्षा समझौते के क्या होंगे परिणाम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के त्रिपक्षीय मक्का रक्षा समझौते के बाद अब सवाल उठ रहा है कि अगली बार जब भारत को पाकिस्तान से किसी बड़ी सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तो क्या मक्का रक्षा समझौता भारत से सामने मौजूद विकल्पों को बदल देगा।

कागजों पर, यह इस्लामाबाद को एक नई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है, लेकिन समझौते के विवरण और इसके तीन हस्ताक्षरकर्ताओं से बहुत अलग रणनीतिक हित, भविष्य में भारत-पाकिस्तान के टकराव के लिए निहितार्थों को कम स्पष्ट बनाते हैं। हालांकि, पाकिस्तान इस नई व्यवस्था के केंद्र में है, लेकिन समझौते का तात्कालिक रणनीतिक फोकस ईरान, खाड़ी देशों और व्यापक पश्चिन एशिया से जुड़े क्षेत्रीय संतुलन पर है। ऐसे में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि यदि कोई अन्य संकट ऑपरेशन सिंदूर के समान सैन्य प्रतिक्रिया को जन्म देता है, तो क्या सऊदी अरब और तुर्किए इसे पाकिस्तान के प्रति अपनी नई रक्षा प्रतिबद्धता के अंतर्गत आने वाले संघर्ष के रूप में देखेंगे?

मक्का समझौते को लेकर उठे सवालों पर पाकिस्तान की सफाई त्रिपक्षीय रक्षा समझौते में शामिल होने के बाद पाकिस्तान अब इसके उद्देश्यों को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दे रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि समझौता पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है।

दरअसल, पाकिस्तान की छवि को देखते हुए इस समझौते में उसके शामिल होने को लेकर दुनियाभर में आशंकाएं उठ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान न केवल भारत और अफगानिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा देने में आगे रहता है, बल्कि वह इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता।

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इसके अलावा इस्लामी देशों में पाकिस्तान एकमात्र परमाणु शक्ति भी है। इस तरह, वह अन्य इस्लामी देशों को प्रभावित करके इसमें शामिल करा सकता है। ऐसे में ये समझौता क्षेत्र में अस्थिरता का सबब भी बन सकता है। मक्का समझौता तीनों देशों के बीच संवाद और सहयोग का परिणाम- डार डार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मक्का समझौता तीनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे संवाद और सहयोग का परिणाम है। इसका मकसद शांति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि समझौता तीनों देशों के बीच पहले से मौजूद किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते को समाप्त नहीं करता और न ही उसकी जगह लेता है।

समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि तीनों देशों में से किसी एक पर बाहरी सशस्त्र हमला होने पर उसे अन्य दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। समझौता सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के अनुरूप- डार डार ने कहा कि यह प्रविधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के अनुरूप है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता क्षेत्र के उन सभी देशों के लिए खुला है जो इसके मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हों और आपसी सम्मान, सहयोग तथा शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हों।

मक्का समझौते से पश्चिम एशिया की सुरक्षा को लेकर नई बहस सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर ने पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तीन प्रभावशाली सुन्नी देशों का एक मंच पर आना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, मक्का में समझौते पर हस्ताक्षर कर सऊदी अरब ने न केवल खाड़ी के सुन्नी देशों, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक राजनीतिक और सामरिक संदेश देने की कोशिश की है। उनका मानना है कि हाल के महीनों में ईरान के साथ बढ़े तनाव और पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों ने इस तरह के सहयोग की जरूरत को और बढ़ाया है।