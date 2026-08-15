TV चैनलों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने 12 मिनट के विज्ञापन की समय-सीमा हटाई

आईएएनएस, नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट (एक घंटे में) की समय-सीमा को हटाने का फैसला किया है, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित हो सके।

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह फैसला लागू होगा। टीवी के लिए विज्ञापन के समय की यह सीमा 2006 में लागू की गई थी। तब केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि अभी 900 से अधिक चैनल हैं।