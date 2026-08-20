जमीन, पर्यावरण और अधिकारों के लिए गोवा में बड़ी तैयारी; ‘सेव गोवा’ समेत कई संगठनों का 2 अक्टूबर से आंदोलन

डिजिटल डेस्क, पणजी। गोवा में जमीन, पर्यावरण, अनियंत्रित विकास और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर चल रहा संघर्ष अब एक बड़े जनआंदोलन का रूप लेने के संकेत दे रहा है।

‘सेव गोवा’ और ‘इनफ इज इनफ’ समेत विभिन्न सामाजिक संगठन और नागरिक समूह 2 अक्टूबर से राज्यव्यापी जनआंदोलन शुरू करने की तैयारी में हैं। इससे गोवा की पारंपरिक राजनीति के बाहर एक नए दबाव समूह या वैकल्पिक राजनीतिक समीकरण की नींव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

‘सेव गोवा’ के पदाधिकारियों के अनुसार, गोवा की जमीन, पर्यावरण, कम्युनिदाद भूमि, बड़े विकास प्रकल्प, टाउनशिप और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को एक साथ लाकर यह व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में अक्टूबर का महीना गोवा की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

गोवा में राजनीतिक चर्चा अब केवल किसी एक परियोजना के विरोध तक सीमित नहीं रही है। विभिन्न नागरिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर राज्य में एक नया राजनीतिक दबाव समूह खड़ा करने की दिशा में भी हलचल तेज है। भाजपा और कांग्रेस की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से अलग जमीन, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों पर आधारित कोई वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो सकता है या नहीं, इसकी परीक्षा इस आंदोलन के जरिए हो सकती है।

‘Enough is Enough’ की आक्रामक तैयारी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फर्डिनो रेबेलो के नेतृत्व वाले ‘Enough is Enough’ आंदोलन ने भी अपनी लड़ाई तेज करने के संकेत दिए हैं। आंदोलन की 10 सूत्री मांगों में कृषि भूमि का संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कड़े उपाय और नियोजन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव शामिल हैं।

विशेष रूप से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा 39A इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गई है। नागरिकों और पर्यावरणवादी संगठनों के विरोध के बावजूद इस प्रावधान के उपयोग को लेकर आंदोलनकारी सवाल उठा रहे हैं। आंदोलन की ओर से ‘गोवा एग्रीकल्चर लैंड प्रोटेक्शन बिल, 2026’ का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार को बार-बार ज्ञापन और मांगें देने के बावजूद अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने का दावा करते हुए आंदोलनकारी अब सीधे जनता के बीच जाकर व्यापक जनचेतना अभियान और आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं।

39A : जमीन के संघर्ष का नया रणक्षेत्र धारा 39A गोवा की मौजूदा भूमि राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बन गई है। इस प्रावधान के तहत सरकार के आवेदन पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी से रीजनल प्लान या आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान में शामिल जोन में बदलाव की प्रक्रिया हो सकती है।

आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस तरह के बदलावों से पारंपरिक खेती, गांवों की संरचना और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील जमीन के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं को आशंका है कि भूमि उपयोग में बदलाव का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल रियल एस्टेट और शहरीकरण के लिए किया जा सकता है।

राजदीप सरदेसाई की मुलाकात से चर्चाएं तेज इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने गोवा में आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद गोवा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन में राजदीप सरदेसाई के शामिल होने की भी जोरदार चर्चा है।

हालांकि, उनकी भागीदारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। लेकिन आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ उनके संपर्क में रहने से एक नए वैकल्पिक राजनीतिक समीकरण को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का गोवा से पारिवारिक संबंध और राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रभाव देखते हुए उनकी इस मुलाकात को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि उनके जुड़ाव से केवल सामाजिक आंदोलन को मजबूती मिलेगी या भविष्य में कोई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भी उभर सकती है।

टाउनशिप और बाहरी बिल्डरों का मुद्दा केंद्र में गोवा में आंदोलन के अधिक भावनात्मक और तीव्र होने के पीछे बड़े बाहरी डेवलपर्स, मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट और टाउनशिप का मुद्दा केंद्र में है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका विरोध सभी बाहरी निवेशकों या विकास परियोजनाओं से नहीं है। लेकिन कृषि भूमि, पारंपरिक गांवों और पर्यावरण से जुड़ी जमीन को बड़े पैमाने पर शहरीकरण और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जाने का विरोध किया जा रहा है।

विभिन्न संगठनों का आरोप है कि गोवा की वहन क्षमता, पर्यावरण, पानी, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय लोगों के भविष्य के आर्थिक अधिकारों पर पर्याप्त विचार किए बिना विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। 2 अक्टूबर के आंदोलन पर सबकी नजर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस जनआंदोलन के जरिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। जमीन, पर्यावरण, कम्युनिदाद भूमि, बड़े विकास प्रकल्प और स्थानीय अधिकारों के मुद्दों पर जनजागरूकता फैलाकर एक व्यापक जनआंदोलन खड़ा करने की तैयारी है।