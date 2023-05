Assam: गोलाघाट के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू; कोई हताहत नहीं

असम, एएनआई। असम के गोलाघाट जि‍ले में सोमवार की शाम को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में भीषण आग लग गई। घटना के बाद एनआरएल के अग्नि और सुरक्षा विभाग के कर्मी और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पा ल‍िया गया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

Assam | A major fire broke out at Numaligarh Refinery Limited (NRL) in Golaghat district earlier in the evening. Following the incident, the personnel of the fire & safety department of NRL and fire tenders rushed to the spot. pic.twitter.com/o6bz38Lq4q