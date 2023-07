Manipur Horror Video: वायरल वीडियो मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गृहमंत्री शाह ने CM बीरेन सिंह की बातचीत

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर से दो महिलाओं की नग्न अवस्था में एक वीडियो वायरल होने के बाद तनाव बढ़ गया है। वहीं, गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से फोन पर बात की।

मामले को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद घटना का स्वत: संज्ञान लेने के बाद, मणिपुर पुलिस कार्रवाई में जुट गई और पहली गिरफ्तारी की। फिलहाल गहन जांच चल रही है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मृत्युदंड की संभावना पर भी विचार किया जाए।

वहीं, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि कल रात करीब 1.30 बजे हमने मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था।

My hearts go out to the two women who were subjected to a deeply disrespectful and inhumane act, as shown in the distressing video that surfaced yesterday. After taking a Suo-moto cognisance of the incident immediately after the video surfaced, the Manipur Police swung to action… July 20, 2023

Union Home Minister Amit Shah has spoken to Manipur CM N Biren Singh over the recent viral video of two women brutalised. pic.twitter.com/hZnPQZOsqK— ANI (@ANI) July 20, 2023

मणिपुर में बीते कई दिनों से दो समुदायों के बीच हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर मणिपुर में हो रही हिंसा का एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। इस वीडियो में एक समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ लोग निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश में गुस्सा है।

Manipur CM N Biren Singh tweets, "After taking a Suo-moto cognisance of the incident immediately after the video surfaced, the Manipur Police swung to action and made the first arrest this morning. A thorough investigation is currently underway and we will ensure strict action… pic.twitter.com/sMWRsspV8G— ANI (@ANI) July 20, 2023

सूत्रों ने बताया कि अमित शाह ने सिंह से घटना में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के लिए संभावित कदम उठाने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने को कहा है।

महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो हुआ था वायरल

4 मई का एक वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद मणिपुर में तनाव बढ़ गया है, जिसमें एक समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ पुरुषों द्वारा नग्न परेड करते हुए दिखाया गया है।

यह वीडियो उनकी दुर्दशा को उजागर करने के लिए गुरुवार को इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) द्वारा घोषित एक नियोजित विरोध मार्च की पूर्व संध्या पर प्रसारित हो रहा था।

पुलिस ने कहा कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि

हमने वीडियो देखा और मुझे बहुत बुरा लगा, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, मैंने तुरंत पुलिस को दोषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और राज्य सरकार आरोपियों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी।