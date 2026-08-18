'महात्मा गांधी को गोली लगने के तुरंत बाद अस्पताल नहीं ले जाया गया था', सावरकर के पोते का बड़ा दावा

पीटीआई, पुणे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक आपराधिक मामले में गवाही देते हुए विनायक दामोदर सावरकर के पड़पोते सत्याकी सावरकर ने दावा किया कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे की गोली लगने के बाद करीब 20 मिनट तक घटनास्थल से नहीं ले जाया गया।

उन्होंने इसे उस समय की सरकार की गांधी के प्रति उदासीनता बताया। हालांकि, यह दावा अदालत में दिए गए सत्याकी के बयान का हिस्सा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं है। सोमवार को पुणे की एमपी/एमएलए अदालत के विशेष जज अमोल शिंदे के सामने राहुल गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता मिलिंद पवार ने सत्याकी से जिरह की। जिरह के दौरान सत्याकी ने कहा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी उनके चचेरे दादा नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आवाज के नमूने लेने की मांगइस बीच, सत्याकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत में एक आवेदन दाखिल कर 22 अगस्त को राहुल गांधी के पुणे दौरे के दौरान उनके आवाज के नमूने लेने की मांग की। राहुल गांधी उस दिन ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत करने पुणे पहुंचने वाले हैं। गांधी की ओर से पेश वकील ने आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अदालत को बताया कि वह एक सितंबर को अपना पक्ष रखेंगे।