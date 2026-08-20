सैफ्रनआर्ट की नीलामी में महात्मा गांधी की पांडुलिपि रिकार्ड 16.2 करोड़ रुपये में बिकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महात्मा गांधी के अपने करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी को लिखे गए 688 आटोग्राफ वाले विचारों (जिनमें सत्य, अहिंसा और सेवा जैसे विषय शामिल हैं) के संग्रह को सैफ्रनआर्ट की नीलामी में 16.20 करोड़ रुपये में बेचा गया। यह नीलामी में बिके किसी भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए एक विश्व रिकार्ड है।

हिंगोरानी की पत्नी विद्या की मृत्यु के बाद दो साल की अवधि में लिखे गए मार्गदर्शन, चिंतन और प्रोत्साहन के ये रोजाना के हाथ से लिखे संदेश बाद में "अ थाट फार द डे" नाम की किताब में संकलित किए गए और ये दोनों के बीच हुए पत्राचार के सबसे निजी बचे हुए रिकार्ड में से एक हैं।

"गांधी: फ्राम द कलेक्शन आफ आनंद टी. हिंगोरानी" नाम की इस नीलामी में गांधी से जुड़ी चिट्ठियों, पांडुलिपियों, तस्वीरों और निजी वस्तुओं के 86 खंड शामिल थे। "मैसेज आन गाड", जिसमें गांधी के ईश्वर और भगवद्गीता पर विचारों से जुड़ी तीन संबंधित पांडुलिपियां और पत्र शामिल थे, 1.68 करोड़ रुपये में बिका।