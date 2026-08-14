महात्मा गांधी की यादें होंगी नीलाम: बापू के पत्र, पांडुलिपियां और निजी वस्तुओं की जल्द लगेगी बोली

पीटीआई, नई दिल्ली। महात्मा गांधी के निजी जीवन की झलक जल्द ही देखने को मिलेगी। आनंद टी. हिंगोरानी के संग्रह में शामिल गांधीजी के पत्र, पांडुलिपियां, और व्यक्तिगत वस्तुओं की सैफ्रनआर्ट कंपनी नीलामी करेगी।

‘गांधी: फ्रॉम द कलेक्शन आफ आनंद टी. हिंगोरानी’ नाम से 18-19 अगस्त को होने वाली नीलामी में महात्मा गांधी से जुड़ा महत्वपूर्ण निजी संग्रह भी पेश किया जाएगा।

इसमें 86 ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं शामिल हैं, जो दो दशक से अधिक के कालखंड की हैं और महात्मा गांधी तथा स्वतंत्रता सेनानी आनंद टी. हिंगोरानी के बीच संबंधों को बयां करती हैं।

हिंगोरानी परिवार ने इस संग्रह को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा है। हिंगोरानी ने 1930 में पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और बाद में वह उनके सहयोगियों में शामिल हो गए।

हिंगोरानी ने साबरमती आश्रम में काम किया, ऐतिहासिक दांडी मार्च में शामिल हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।

हिंगोरानी परिवार ने बयान में कहा, यह नीलामी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और (महात्मा) गांधी के आदर्शों से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया के साथ साझा करने का अवसर है।