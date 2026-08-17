महाराष्ट्र का माउंटेन मैन: एम्बुलेंस न पहुंचने से गई थी पत्नी की जान, अब पति खुद बना रहा गांव की सड़क

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। बिहार के 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के किस्से तो अपने बहुत सुने होंगे लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र के माउंटेन मैन से मिलवाने जा रहे हैं। दरसल तेलंगाना बॉर्डर के पास महाराष्ट्र के एक दूर-दराज गांव में सड़क न होने की वजह से एक आदिवासी महिला की मौत हो गई थी।

इसके दो महीने बाद, जिवती तालुका के घोडांकप्पी गांव के लोगों ने खुद सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे अब प्रशासन के कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकते। एम्बुलेंस न पहुंचने से गई पत्नी की जान 14 जून को बच्चे को जन्म देने के बाद संगीता की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि एम्बुलेंस उस दूर-दराज, पहाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि उसे मुख्य रास्ते से जोड़ने वाली कोई पक्की सड़क नहीं थी। इस दुखद घटना के बाद उनके पति तुलसीराम गेडम ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और अपनी मेहनत से सड़क बनाने का काम शुरू किया।

'विश्व आदिवासी दिवस' पर, घोडांकप्पी में बड़ी संख्या में आदिवासी निवासी जमा हुए और गांव को मौजूदा सड़क से जोड़ने वाले लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते को ठीक करने का काम शुरू किया। इस रास्ते का लगभग आधा काम पूरा हो चुका है।

प्रशासन से कई बार गुहार लगाई TOI की खबर के मुताबिक तुलसीराम ने कहा, 'हमने सड़क के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पत्नी को खोने के बाद मैंने तय किया कि हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि किसी और परिवार को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े।'

एक बच्ची को जन्म देने के बाद संगीता की मौत हो गई थी। अब उनकी नवजात बेटी की देखभाल उसकी दादी कर रही हैं। तुलसीराम अपनी पत्नी को खोने के गम से उबरने की कोशिश करते हुए अपने तीन साल के बेटे की भी देखभाल कर रहे हैं।

लगभग 20 घरों वाला घोडांकप्पी गांव पहाड़ियों के बीच बसा है और यहां लोग करीब तीन दशकों से रह रहे हैं। हालांकि इस छोटे से गांव में सीमेंट की सड़क और एक आंगनवाड़ी तो है, लेकिन मुख्य रास्ते से जुड़ने के लिए कोई ठीक-ठाक सड़क नहीं है।

1.5 किलोमीटर का रास्ता बना मुश्किल निवासियों को पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो मॉनसून के दौरान और भी मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि मोटरसाइकिल भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। गांव के बाहर एक जिला परिषद स्कूल है, जिसका मतलब है कि बच्चों को भी क्लास में जाने के लिए उसी ऊबड़-खाबड़ रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। 2021 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत घोडांकप्पी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक एक सड़क बनाई गई थी। लेकिन, पहाड़ी के नीचे बसे गांव तक जाने वाला आखिरी हिस्सा कभी नहीं बनाया गया। 'महाराष्ट्र के माउंटेन मैन' कहलाए तुलसीराम तुलसीराम ने कहा, 'आपातकालीन स्थिति में हर मिनट कीमती होता है। मेरी पत्नी को इलाज की जरूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाई। मैंने उसे खो दिया। मैं नहीं चाहता कि सड़क की वजह से किसी और को अपने परिवार का सदस्य खोना पड़े।'