    महाराष्ट्र: नशे में धुत ड्राइवर ने फुटपाथ पर चढ़ाई बस, 2 की मौत और 4 घायल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:16 AM (IST)

    Pune Accident: महाराष्ट्र के मुंबई में एक नशे में धुत बस ड्राइवर ने फुटपाथ पर बस चढ़ा दी, जिससे दो लोगों की जान चली गई और चार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुणे में दर्दनाक हादसा। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क से गुजरती हुई एक बस अचानक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। फुटपाथ से गुजर रहे 2 लोग बस की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 4 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं।

    यह मामला महाराष्ट्र के पुणे स्थित पिंपरी-चिंचवड जिले में शिवाजी चौक के पास सोमवार की शाम को हुआ। बस ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके कारण बस फुटपाथ से जा टकराई और यह भीषण हादसा हो गया।

    कैसे हुआ हादसा?

    शिवाजी चौक के पास से गुजर रही बस वाकड़ पुल की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक बस फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे के दौरान फुटपाथ पर 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई। हर तरफ खून ही खून देखने को मिल रहा था।

    पुलिस ने दी जानकारी

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने हादसे की जांच की, जिसमें पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। हालांकि, वो लगातार नशा करने से इनकार कर रहा था। वाकड़ के ACP सुनील कुराडे के अनुसार, "शिवाजी चौक से आगे बढ़ने के बाद बस फुटपाथ पर चढ़ गई और 6 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 4 को गंभीर चोटें आईं हैं। इनमें 1 व्यक्ति की हालत काफी नाजुक है।"

    ड्राइवर गिरफ्तार

    हादसे के फौरन बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया था। ट्रैफिक को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है।

    पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस बस के मालिक की तलाश कर रही है। परिवहन अधिकारियों भी संपर्क में हैं। मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

