महाराष्ट्र: नशे में धुत ड्राइवर ने फुटपाथ पर चढ़ाई बस, 2 की मौत और 4 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क से गुजरती हुई एक बस अचानक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। फुटपाथ से गुजर रहे 2 लोग बस की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 4 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं।

यह मामला महाराष्ट्र के पुणे स्थित पिंपरी-चिंचवड जिले में शिवाजी चौक के पास सोमवार की शाम को हुआ। बस ड्राइवर नशे में धुत था, जिसके कारण बस फुटपाथ से जा टकराई और यह भीषण हादसा हो गया। कैसे हुआ हादसा? शिवाजी चौक के पास से गुजर रही बस वाकड़ पुल की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक बस फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे के दौरान फुटपाथ पर 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई। हर तरफ खून ही खून देखने को मिल रहा था।

पुलिस ने दी जानकारी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने हादसे की जांच की, जिसमें पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। हालांकि, वो लगातार नशा करने से इनकार कर रहा था। वाकड़ के ACP सुनील कुराडे के अनुसार, "शिवाजी चौक से आगे बढ़ने के बाद बस फुटपाथ पर चढ़ गई और 6 लोगों को रौंदते हुए निकल गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 4 को गंभीर चोटें आईं हैं। इनमें 1 व्यक्ति की हालत काफी नाजुक है।"