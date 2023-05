महाराष्ट्र-कर्नाटक जल विवाद: सिद्दरमैया ने एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र, भीमा नदी में तुरंत पानी छोड़ने की मांग

बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लगातार एक्शन मोड में हैं। वह एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने बुधवार को अपने महाराष्ट्र के समकक्ष एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि वे संबंधित अधिकारियों को वारना/कोयना जलाशय से कृष्णा नदी में 2.00 टीएमसी पानी और उज्जनी जलाशय से 3.00 टीएमसी पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश दें।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि महाराष्ट्र के ऐसा करने से भीमा नदी उत्तरी कर्नाटक के मनुष्यों और पशुओं दोनों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करेगी।

