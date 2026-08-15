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दोस्तों के साथ डिनर पर पहुंचे महाराष्ट्र एफडीए प्रमुख, थाली में परोसा गया नकली पनीर; फिर जो हुआ

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 12:28 AM (IST)

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंडे हाल ही में पदभार संभालने के बाद दोस्त के साथ एक रेस्तरां में डिनर करने गए। वहां उन्हें नकली पनीर परोसा गया, जिसके बाद उन्होंने खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर तुरंत ध्यान दिया।

दोस्तों के साथ डिनर पर पहुंचे महाराष्ट्र एफडीए प्रमुख, थाली में परोसा गया नकली पनीर

दोस्तों के साथ डिनर पर पहुंचे महाराष्ट्र एफडीए प्रमुख, थाली में परोसा गया नकली पनीर

HighLights

  1. रेस्तरां में मिलावटी पनीर मिलने के बाद महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों पर उठे सवाल

  2. तुकाराम मुंडे ने तीन महीने पहले एफडीए का पदभार संभाला

डिजिटल डेस्ट, मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंडे हाल ही में पदभार संभालने के बाद दोस्त के साथ एक रेस्तरां में डिनर करने गए। वहां उन्हें नकली पनीर परोसा गया, जिसके बाद उन्होंने खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर तुरंत ध्यान दिया।

मुंडे ने एक चैनस को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब दोस्त ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया, तो उन्होंने मजाक में कहा कि नई जिम्मेदारियों के कारण वे भोजन का आनंद लेने के बजाय उल्लंघन ढूंढते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी आदत है कि जहां भी जाता हूं, चारों तरफ नजर घुमाता रहता हूं।

रेस्तरां में उन्होंने देखा कि अनिवार्य खाद्य लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं था। उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में भी सवाल किए। जब दोस्त ने पनीर का डिश ऑर्डर किया, तो मुंडे ने कहा कि पनीर ऑर्डर मत करो। मेरी नजर में यह परीक्षा पास नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि जब पनीर आया, तो उन्होंने इसे करीब से जांचा और पूछा कि क्या यह असली पनीर है या एनालॉग प्रोडक्ट। मैंने फिर पूछा, क्या यह वाकई असली पनीर है? जैसे ही आया, मैंने चेक किया। यह निश्चित रूप से असली पनीर नहीं था।

मुंडे ने दोस्त को इसे न खाने की सलाह दी और रेस्तरां प्रबंधन से कई मुद्दे उठाए। हालांकि, उन्होंने तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं की। रेस्तरां को उल्लंघनों को सुधारने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। 24 घंटे बाद मैंने अपने अधिकारियों से जांच करवाई। उन्हें अनुपालन के लिए 24 घंटे मिले। जांच हुई और बाकी इतिहास है।

मुंडे ने तीन महीने पहले एफडीए का पदभार संभाला। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी ने राज्य भर में खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। रेस्तरां, आइसक्रीम पार्लर, डेयरी और ई-कॉमर्स सुविधाओं पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई हुई है।