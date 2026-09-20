महाभारत के 'भीम' सौरव गुर्जर पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टीवी सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता और रेसलर सौरव गुर्जर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। एक महिला की शिकायत के आधार पर हैदराबाद की गाचीबोवली पुलिस ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया और हैदराबाद लाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

शादी का वादा और प्रताड़ना का आरोप शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, सौरव से उनकी पहली बातचीत 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुए थी, जो धीरे-धीरे व्हाट्सएप पर नजदीकियों में बदल गई। दोनों की पहली मुलाकात 25 दिसंबर 2021 को हुई थी, जहां सौरव ने उनसे शादी करने और पत्नी का दर्जा का वादा किया था।

महिला का आरोप है कि सौरव के कहने पर उसने अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अभिनेता ने उससे वादा किया था वे भारत में मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। महिला ने यह भी दावा किया कि वह अमेरिका और भारत में सौरव के साथ रही, लेकिन लगातार हो रही मानसिक प्रताड़ना के कारण वह अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाई।

आरोप है कि जब भी वह शादी का जिक्र करती, सौरव उसका नंबर ब्लॉक कर उससे दूरी बना लेते थे। बिना बताए गायब होने का दावा महिला के मुताबिक, सौरव अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक उसके साथ हैदराबाद में रहे थे। इसके बाद वह बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गए। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए गाचीबोवली पुलिस ने जांच शुरू की और सौरव को गिरफ्तार कर लिया।