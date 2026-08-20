अजनबी बनकर आई, अपनी होकर रह गई... एक टैक्सी राइड ने कैसे बदली दो जिंदगियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं प्यार सरहदें नहीं देखता। एक बार जब दो दिल एक-दूसरे को भा जाते हैं, तो फिर अमीर-गरीब, जाति-धर्म या राष्ट्र की कोई दीवार खड़ी नहीं रहती।

इंसान सिर्फ इंसान बनकर रह जाता है और बस एक-दूसरे का होना चाहता है। यही सच्चाई तमिलनाडु के मदुरै से सामने आई एक दिल छू लेने वाली कहानी में झलकती है।

एक विदेशी महिला यहां अकेले आई थी। उसका मकसद शायद सिर्फ यात्रा या काम था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही रचा।

मदुरै की गलियों में उसकी मुलाकात एक स्थानीय युवक से हुई। दोनों के दिल मिल गए। भाषा, संस्कृति और देश की दूरी सब कुछ पीछे छूट गया। प्यार ने उन्हें इतना करीब ला दिया कि वह महिला अब अकेली नहीं लौटी।

लोरेना स्टेफनी की लव स्टोरी दो साल पहले, लोरेना स्टेफनी एक टूरिस्ट के तौर पर मदुरै एयरपोर्ट आई थी, जहां एक टैक्सी उन्हें तमिलनाडु की सड़कों पर घुमाने के लिए तैयार खड़ी थी। ड्राइवर का नाम रबीक था। फिर शुरू हुई तीन घंटे की यात्रा जो जल्द ही एक अनजानी प्रेम कहानी में बदल गई। हाल ही में 'पीपल ऑफ इंडिया' ने इंस्टाग्राम पर लोरेना की कहानी शेयर की, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे टैक्सी की उस सफर ने लोरेना की जिंदगी का रुख बदल दिया।

किसी के साथ कार में तीन घंटे बिताना एक लंबा समय होता है, इतना लंबा कि बातचीत किसी अनपेक्षित मोड़ पर पहुंच जाए, और जैसा कि लोरेना ने महसूस किया, इतना लंबा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लें जो आगे चलकर आपका पति और आपके बच्चे का पिता बन जाए। वह कहती हैं, 'हमारी तुरंत अच्छी जम गई।'

इस तरह उनकी अनोखी कहानी शुरू हुई, किसी बड़े दिखावे के साथ नहीं, बल्कि एक टैक्सी की सवारी और दो अजनबियों के साथ, जो तुरंत एक-दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे थे। टैक्सी से दोस्ती और फिर प्यार तक का सफर उस सफर के बाद भी वे एक-दूसरे के संपर्क में रहे। कार में हुई एक अचानक मुलाकात से शुरू हुई यह दोस्ती ऐसी बन गई जिसे वे दोनों ही खोना नहीं चाहते थे।

फिर वे एक साथ सफर पर गए और उस सफर के दौरान किसी मोड़ पर, उन्होंने दिखावा करना छोड़ दिया। लोरेना कहती हैं, 'तभी हमने माना कि हमें प्यार हो गया है।' रबीक मुस्लिम हैं और लोरेना कैथोलिक। दो धर्म, दो देश। दो बिल्कुल अलग दुनियां मदुरै की सड़कों पर मिलती हैं और चुपचाप पूरी तरह से यह तय करती हैं कि उनके बीच के फर्क से ज्यादा जरूरी उनका आपसी जुड़ाव है। लोरेना कहती हैं, हमारे धर्म कभी हमारे बीच नहीं आए।

धर्म, आस्था और संस्कृति सबसे ऊपर जब उनके परिवारों को पता चला, तो सवाल उठे। विरोध हुआ। आस्था, संस्कृति और इस रिश्ते का उन दोनों पर क्या असर होगा, इस बारे में बातचीत भी हुई। लेकिन इन सब चीजों ने उन्हें तोड़ा नहीं। लोरेना कहती हैं, 'हर मुश्किल हालातों ने हमें एक-दूसरे के और करीब ला दिया।'

उन्होंने 'स्पेशल मैरिज एक्ट' की प्रक्रिया पूरी की जो भारत में अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों की शादी के लिए कानूनी रास्ता है और अपनी शादी को आधिकारिक बना लिया। उन्होंने यह सब इसलिए नहीं किया कि राह आसान थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि हर मुश्किल ने उन्हें यह साफ कर दिया था कि वे यह रिश्ता कितना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक कैथोलिक महिला और तमिलनाडु के एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर ने भारतीय कानून के तहत शादी की।

शादी के बाद सबसे खुशनुमा पल शादी के बाद उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दौर आया। उन्होंने एक बेटी का जन्म दिया। उनकी अपनी बेटी। फिर वो पल आया जिसने इस कहानी में सब कुछ बदल दिया। रबीक वहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा अप्लाई किया था, लेकिन वह नहीं मिल पाया।

जब लोरेना ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में अपनी बेटी को जन्म दे रही थीं, तब रबीक भारत में थे इंतजार करते हुए, फोन पर नजरें गड़ाए हुए, और उस बच्ची से प्यार करते हुए जिसे उन्होंने अभी तक गोद में नहीं लिया था।

बेटी को अब तक नहीं देख पाए पिता दुनिया के दूसरे कोने पर मौजूद एक पिता का अपनी संतान के जन्म के दिन वहां न होना, लोरेना की कहानी के सबसे दुखद और मर्मस्पर्शी पहलुओं में से एक है। वह इसे बिना किसी कड़वाहट के बताती हैं। दो देश, एक परिवार, और एक ऐसा प्यार जो हार मानने से इनकार करता है।

आज, लोरेना ऑस्ट्रेलिया में हैं और रबीक भारत में। उनकी बेटी दो देशों के बीच की दूरी के बीच बड़ी हो रही है; उसके साथ उसकी मां है और पिता उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वीजा मिल जाएगा।

लोरेना कहती हैं, 'हमारा छोटा सा परिवार दो देशों में फैला हुआ है। मैं यहां अपनी बेटी की परवरिश कर रही हूं, जबकि राबीक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे हमारे साथ आ पाएंगे।' वीजा पर चल रही प्रक्रिया वीजा की प्रक्रिया चल रही है। दोनों के बीच दूरी बनी हुई है। फिर भी, लोरेना इस बारे में निराशा के साथ नहीं, बल्कि उस शांत मज़बूती के साथ बात करती हैं जो उन लोगों में होती है जिन्होंने इंतज़ार से भी मुश्किल हालात का सामना किया हो।