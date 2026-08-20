मद्रास हाई कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के 25 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के 25 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को निर्देश देने की याचिका को खारिज कर दिया है। ये विधायक मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा 13 मई को पेश किए गए विश्वास मत के पक्ष में थे।

मुख्य न्यायाधीश सुषृत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा उनके आचरण को माफ करने के बाद 21 विधायकों के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करने के अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर के निर्णय को भी रद करने से इनकार कर दिया।