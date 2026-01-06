तिरुप्पारनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जला सकते हैं श्रद्धालु, मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने तिरुप्पारनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक प्रज्ज्वलित करने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि जिस स्थान पर दीपथून नामक पत्थर का स्तंभ है, वह भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। इसने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परामर्श के बाद दीपक जलाया जा सकता है।

अदालत ने कहा है कि इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। खंडपीठ ने द्रमुक सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उसे अपने ''राजनीतिक एजेंडे'' को हासिल करने के लिए ''उस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए''। 'यह हास्यास्पद एवं अविश्वसनीय है कि राज्य को इस बात का डर है कि श्रद्धालुओं को साल के एक विशेष दिन दीपक जलाने की अनुमति देने से अशांति फैल जाएगी।'

सुप्रीम कोर्ट जाएगी तमिलनाडु सरकार बहरहाल, तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का संकेत दिया है। प्राकृतिक संसाधन मंत्री एस. रेगूपथी ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। खंडपीठ ने कहा है कि दीपक जलाना अनिवार्य है और इसे तिरुप्पारनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता राम रविकुमार ने न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि दीपथून पर दीप प्रज्ज्वलन के लिए मंदिर प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला तमिलनाडु में हिंदुओं और भगवान मुरुगन के भक्तों की जीत है।

गौरतलब है कि पिछले महीने हिंदू त्यौहार कार्तिकई दीपम के दौरान दक्षिणपंथी समूहों की पुलिस के साथ झड़प के बाद अशांति फैल गई थी। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की मदुरै पीठ ने पहाड़ी पर पर दरगाह के पास स्थित दीपथून पर दीप जलाने को लेकर निर्देश जारी किए थे।