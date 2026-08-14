स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में दिखेगी मालवा-निमाड़ की झलक, एट होम कार्यक्रम की शान बढ़ाएगी MP की ट्राइबल आर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इस बार 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पारंपिरक एट होम कार्यक्रम में ध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति का जलवा देखने को मिलेगा।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, राजनीतिक नेता, राजनयिक, राजदूत और अन्य विदेशी मेहमानों के साथ लगभग 500 अतिथि शामिल होंगे।

राष्ट्रपति भवन में क्या होगा खास?

राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस "एट होम" रिसेप्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दौरान यहां मेहमानों की मेज पर मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ की परंपरा, भील और गोंड कला के रंग तथा प्राचीन बाघ प्रिंट की अनूठी कलाकृतियां सजाई जाएंगी।