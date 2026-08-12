राज्यसभा में 'लुंगीवाला' विवाद गरमाया, जॉन ब्रिटास और सुष्मिता देव के बीच तीखी बहस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास और भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुष्मिता देव के बीच विवाद काफी बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार को बीजेपी सांसद के खिलाफ CPI(M) नेता ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।

यह घटना CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था, 'सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने सोमवार को उनके भाषण के दौरान उनके पहनावे पर अपमानजनक टिप्पणी की और उन्हें लुंगीवाला कहा।'

जॉन ब्रिटास और सुष्मिता देव के बीच बहस जॉन ब्रिटास ने कहा, 'मुझे भारतीय, दक्षिण भारतीय और मलयाली होने पर गर्व है। मुझे मलयाली होने के हर पल से प्यार है। हमारी भाषा, संस्कृति, खान-पान और निश्चित रूप से हमारा पहनावा।'

जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव का नाम लिए सदन के एक सदस्य पर उन्हें परेशान करने और उनके पहनावे पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया। ब्रिटास ने कहा, 'कुछ दिन पहले, सदन के एक सम्मानित सदस्य, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने मुझे तब परेशान किया जब मैं एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। बहस-मुबाहिसा ठीक है। हम एक-दूसरे से लड़ते भी हैं। लेकिन उन्होंने बार-बार मुझे लुंगीवाला, लुंगीवाला कहा।'

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सुष्मिता देव ने आरोपों को किया खारिज सुष्मिता देव ने जवाब देते हुए कहा, 'न तो उन्होंने और न ही किसी अन्य सदस्य ने किसी राज्य के पहनावे पर कोई अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ब्रिटास से बात करने को तैयार हैं।' जेपी नड्डा ने प्रस्ताव रखा कि गलतफहमी दूर करने के लिए दोनों सदस्य उनके चैंबर में आ सकते हैं।