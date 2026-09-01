आज से बढ़ गए हैं सिलिंडर के दाम... किस शहर में 19 किलोग्राम की कमर्शियल गैस कितनी महंगी? चेक कीजिए लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1 सितंबर से कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर महंगा हो गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कई बड़े शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है।

कीमतों में यह बदलाव महीने की शुरुआत में हुआ है, जिससे कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर व्यवसायों की लागत बढ़ गई है। ताजा दरों के अनुसार, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत अब 2,738 रुपये से बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई है। चेन्नई में कीमत 2,906 रुपये से बढ़कर 2,916.50 रुपये हो गई है।

घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम नहीं बढ़े इस बढ़ोतरी का असर मुख्य रूप से रेस्तरां, होटल, ढाबे, मिठाई की दुकानों और ऐसे अन्य व्यवसायों पर पड़ता है जो खाना पकाने और अन्य कामों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत की बात है क्योंकि हालिया मासिक बदलाव में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत नहीं बढ़ाई गई है।

किस शहर में कितने दाम बढ़े शहर नया मूल्य पुराना मूल्य अंतर दिल्ली ₹2,747.50 ₹2,738.00 ₹9.50 कोलकाता ₹2,884.00 ₹2,872.50 ₹11.50 मुंबई ₹2,701.00 ₹2,691.50 ₹9.50 चेन्नई ₹2,916.50 ₹2,906.00 ₹10.50 लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोलकाता में हुई, जहां सितंबर 2026 के लिए कीमत 11.50 रुपये बढ़कर 2,884 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई। गौरतलब है कि तिरुवनंतपुरम और बैंगलोर जैसे शहरों में 19 किलो वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमत 10 रुपये बढ़कर क्रमशः 2,784 और 2,831 रुपये हो गई है। इसके अलावा, भुवनेश्वर और हैदराबाद जैसे शहरों में एलपीजी की कीमत 11 रुपये बढ़कर क्रमशः 2,919 रुपये और 2,996 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि सितंबर में 11 रुपये की बढ़ोतरी के बाद भी पटना में एलपीजी की कीमत 3,000 रुपये के स्तर से ऊपर, यानी 3,029 रुपये प्रति सिलेंडर बनी हुई है। इस वजह से पटना में एलपीजी सबसे महंगी है।