LPG सिलिंडर इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दें! 16 अगस्त से बदल रहा है नियम, खरीदने के लिए e-KYC कराना जरूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू गैस उपभोक्ता 16 अगस्त के बाद से एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे, अगर उन्होंने गैस कनेक्शन एक्टिव रखने के लिए e-KYC नहीं कराया है। इतना ही नहीं, एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा।

एलपीजी सिलिंडर के कनेक्शन को एक्टिव रखने के लिए पुराने और नए ग्राहक सभी के लिए e-KYC कराना जरूरी है। वहीं जिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं ने हाल ही में e-KYC कराया है, उन्हें दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है।

किस-किस के लिए e-KYC कराना जरूरी?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना जरूरी है। इसके साथ ही भारत गैस, इंडेन और एचपी तीनों कंपनियों के गैस उपभोक्ताओं के लिए e-KYC कराना जरूरी है।

ग्राहक 16 अगस्त तक ही एलपीजी सिलिंडर बुक कर सकते हैं। इसके बाद e-KYC कराने के बाद ही सिलिंडर की बुकिंग की जा सकेगी।

कैसे कराएं e-KYC?

एलपीजी गैस कनेक्शन को एक्टिव रखने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से e-KYC हो सकती है। e-KYC के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो का होना जरूरी है।

अगर आप ऑफलाइन e-KYC कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए गैस एजेंसी के ऑफिस जाना होगा। e-KYC कराने जाते वक्त जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना न भूलें।

आप घर बैठे भी e-KYC कर सकते हैं। इसके लिए गैस उपभोक्ताओं को एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर e-KYC करनी होगी।

भारत गैस सिलिंडर के उपभोक्ता हैलो बीपीसीएल एप पर e-KYC कर सकते हैं।

इंडेन सिलिंडर के ग्राहक इंडेन ऑयल वन एप के जरिए e-KYC कर सकते हैं।

एचपी गैस सिलिंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहक एचपी पे एप पर e-KYC कर सकते हैं।

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