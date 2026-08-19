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कानूनों के नियमों पर नजर रखने वाली संसदीय समिति का पुनर्गठन, किन्हें मिली जिम्मेदारी?

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:19 PM (IST)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद द्वारा पारित कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उप-वैधानिक कानूनों पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति का पुनर्गठन किया

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति का पुनर्गठन किया

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद द्वारा पारित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों के बनाए गए नियमों और उपनियमों पर नजर रखने का काम करने वाली एक संसदीय समिति का पुनर्गठन किया है।

लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार, उप-वैधानिक कानूनों पर समिति की अध्यक्षता जनसेंना पार्टी के बलाशौरी वल्लभनेनी करेंगे। नवीनतम पुनर्गठित समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख सांसद शामिल हैं।

नियुक्त सदस्यों में कार्ति चिदंबरम और मोहम्मद जावेद (दोनों कांग्रेस), महुआ मोइत्रा (टीएमसी), एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी) और ए. राजा (द्रमुक) शामिल हैं।

समिति में कुल 15 निर्धारित सीटों में से तीन पद वर्तमान में रिक्त हैं। उप-वैधानिक कानूनों पर समिति संसद की प्रमुख स्थायी समितियों में से एक है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा या संविधान द्वारा सौंपे गए नियम, विनियम, उप-नियम और उप-नियमों के निर्माण के लिए दी गई शक्तियों का विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है या नहीं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)